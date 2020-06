Kjenner forventningspresset

Mange er spent på om statsbudsjettet for 2021 som blir lagt frem i høst, vil gi rom for samferdselsprosjekter i Møre og Romsdal. Det blir det siste statsbudsjettet som blir lagt frem før neste stortingsvalg, og derfor blir dette budsjettet viktig. Lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten fra Høyre, sier at han føler et forventningspress om å levere samferdselsprosjekter i budsjettet. Orten sier at flere prosjekter i Møre og Romsdal ligger inne i første seks års perioden i Nasjonal transportplan 2017-2023, og nevner blant annet E39 Lønset-Hjelset, Lerstadvegen i Ålesund og to vegprosjekter på E136 i Romsdalen.