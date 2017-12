Kjemper for skole

Foreldrene til elevene ved Malme skole i Fræna mobiliserer for at naboskolen Sylte blir bygget til en skole med 1.-7. klasse for hele området. Malme skole skal legges ned når Sylte skole bygges ut, men nå kan utbuggingen bli stoppet, skriver Romsdals Budstikke. (krever abonnement) Foreldrene arrangerer fakkeltog tirsdag kveld. Kommunestyret skal behandle saken torsdag 14.desember.