Kjemper for nasjonalt fergekontor

Møre og Romsdal bør kjempe for å få et nasjonalt fergekontor lagt til fylket, mener fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde fra Venstre. – Det håper jeg virkelig vi har forutsetningen til å få og det ser positivt ut så langt, sier Gjerde. I Møre og Romsdal er det satt i gang et arbeid for å få flere statlige arbeidsplasser til fylket.