Kjemper for Mesterligaplass

Onsdag drar Sander Berge og hans Sheffield United til Manchester for å hamle opp med Ole Gunnar Solskjærs menn. Kampen på Old Trafford er livsviktig for begge lag med tanke på å berge en plass i mesterligaen kommende sesong. Solskjærs United ligger på 5.-plass med 46 poeng. Luken opp til fjerdeplasserte Chelsea med 51 poeng er ikke umulig å tette med åtte serierunder igjen.