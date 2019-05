Kjemper for Mattilsynet

Ordførerne i Surnadal, Halsa og Rindal kjemper for å beholde Mattilsynets avdeling i Surnadal, skriver Tidens Krav(krever abonnement). Mattilsynet sentralt har bestemt at avdelinga i Surnadal skal avvikles fra 1. januar 2021. De ansatte skal flyttes til Kristiansund. De tre ordførerne har bedt om et møte med landbruksminister Olaug Bollestad.