Kjemper for eiendomskatten

Kommuner over hele landet frykter milliontap i skatteinntekter dersom regjeringa får vedtatt fjerning av eiendomsskatt på verk og bruk. Tirsdag er det høring i finanskomiteen i Stortinget om forslaget. Sunndal blir i så fall rammet ekstra hardt og kan tape mellom 25 og 30 millioner. Sunndalsordfører Ståle Refstie reiser til høringa og har stor tro på at det vil hjelpe å kjempe for eiendomsskatten. – Regjeringen har ikke flertall i Stortinget i dag, men det krever arbeid, så vi bretter opp ermene, sier Refstie.