Kjemper for barnehagen

Flere har møtt opp på kommunestyremøte i Molde for å protestere mot nedleggelse av Midsund barnehage. I formannskapet tidligere i uka gikk politikerne med på kommunedirektørens forslag om nedleggelse av barnehagen.

Men innbyggerne har ikke gitt opp.

– Vi har bare to barnehager ute med oss, og det å ha valgmuligheter er viktig. Jeg er bekymra for distriktet vårt, rett og slett, sier Martine Bordal som er foreldrerepresentant for barnehagen.

Kommunestyret skal i dag avgjøre hvilke kutt de må gjøre for at økonomien skal havne i balanse.