Kjempar om eliteserieplass

På onsdag skal far og son Bohinen møtast i den første av to avgjerande kvalifiseringskampar til Eliteserien i fotball. Pappa Lars trenar Aalesund medan sonen Emil spelar på Stabæk. Berre ein av dei får plass i Eliteserien neste år. – Han er faren min, men akkurat no er det viktigaste at Stabæk held seg i eliteserien. Vi spelar for å vinne, seier Emil Bohinen. – Det blir hyggeleg, men vi kjem nok ikkje til å hjelpe kvarandre noko, seier Lars Bohinen.