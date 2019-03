Kjempar for utbetring

Bjarne Kvalsvik frå Uavhengig Valliste for Sunnmøre er frustrert over at Nerlandsøybrua ikkje er på sakskartet på samferdselsutvalet sitt møte 6. mars. Kvalsvik har kjempa i fleire år for å få utbetra brua og no fryktar han at prosjektet vert skubba ut i tid. – Toget går no med tanke på økonomiplanen. Klarar vi ikkje å få inn nok pengar no i april, så er det eitt år til neste gong det blir avsett pengar.