Kjempar for ny Strynefjellstunnel

Den nasjonale transportplanen i 2021 blir avgjerande for om den nye tunnelen på Strynefjellsvegen har ei framtid. Dagens tunnel er smal og gamaldags, og vegen er rasfarleg. Lokale politikarar og næringslivet ønskjer ein ny tunnel til fire milliardar kroner som kan opne for heilårsveg til Geiranger. I går blei eit Vegforum riksveg 15 etablert under eit møte i Geiranger. – Det er no eller aldri for Strynefjellsvegen, seier ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp). Han får støtte av ordførar i Stryn, Sven Flo (H). – Utan denne vegen vil mange av bedriftene i regionen går overende, seier ordførar i Stryn, seier han.