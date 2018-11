Kjempar for Mattilsynet i Surnadal

I fem kommunar på indre Nordmøre tar politikarar no opp kampen for å berge Mattilsynet si avdeling i Surnadal frå nedlegging. Mattilsynet har avgjort at avdelinga, med fire tilsette, skal leggjast ned i løpet av to år. Årsaka er innsparingar og oppgåvene skal flyttast til Kristiansund. Avdelingsleiar i Mattilsynet for Nordmøre og Romsdal, Hans Kristian Gaarden, innrømmer at det blir meir køyring og mindre tilsyn.