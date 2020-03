Kjempar for gravide bønder

Møre og Romsdal bondelag har hatt årsmøte og Konrad Kongshaug frå Averøy blei attvald som fylkesleiar. Bondelaget vil jobbe for å betre svangerskapsordningane til kvinnelege bønder. Dei peikar på at dagens reglar er for kompliserte og ressurskrevjande. Innspelet blir sendt til Noregs bondelag til årets jordbruksforhandlingar.