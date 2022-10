Kjem til å be om vidare fengsling

Politiet har planar om å be om vidare fengsling for dei to mennene som er sikta etter eit urmakarinnbrot i Molde september. Dei to, som er sikta for grovt tjuveri, bilbrukstjuveri og brot på vegtrafikklova, har snart vore fengsla i fire veker.

Seksjonsleiar i politiet, Janne Woie, seier dei framleis etterforskar saka. Ho seier at dei også vurderer om fleire personar kan ha vore involvert.

– Fokuset vårt er å finne ut korleis innbrotet har vore gjennomført og detaljane rundt dette. Dermed held vi alle hypotesane opne med tanke på kva som har skjedd, seier Woie.