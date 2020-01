Kjem seg ikkje til sendaren

Norkring melder at det er umogleg å få DAB-sendaren på Grisvågøya i Aure i drift att i natt. Det bles så kraftig at feilrettaren ikkje kjem seg fram til sendaren. Det har vore straumstans i området og ein montør frå Norkring skulle etter planen fram til stasjonen for å rette opp i ein følgjefeil. No melder altså Norkring at dei gjer eit nytt forsøk i morgon.