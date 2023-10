Kjell Neergaard valt inn

Det nye bystyret i Kristiansund er no konstituert, og har formelt godkjent at Kjell Neergaard frå Arbeiderpartiet held fram som ordførar. Linda Dalseg Høvik frå Nordmørslista er valt som varaordførar. – No er eg klar for å stå på i fire nye år for utviklinga av Kristiansund og Nordmøre. Vi har mykje å ta tak i, så eg håpar vi får til eit godt samarbeid på tvers av partigrensene, seier Neergaard.