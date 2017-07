Kjærligheten gror i jordbæråkeren

– Jeg fikk meg kjæreste da jeg var her i fjor og vi er sammen fremdeles, sier Karolina Janasz med et stort smil. Hun plukker jordbær i Valldal på Sunnmøre på tolvte året.

Finner lykken i åkeren

Karolina kaller det gjerne "strawberry love" siden de jobber i en av de kjente jordbærbygdene i landet. Hun sier mange forelsker seg i åkeren.

– Her blomstrer kjærligheten hele sommeren. Mange blir forelsket her. Det er også et godt sted å lage barn. Vi tilbringer mye tid sammen, bor sammen, går ut sammen og drar på turer sammen mens vi er her. Vi blir godt kjent, og da oppstår det gjerne følelser mens vi er her. Det er et bra sted å bli kjent med nye mennesker.

Husker ikke en polsk sommer

Karolina har vært på den samme gården i Valldal sammen med foreldrene sine hver sommer helt siden hun var liten. Hun er så vant til å komme til Valldal at hun ikke husker hvordan det er å ha sommerferie i Polen.

– Jeg liker meg her og tjener gode penger. Resten av året er jeg student hjemme i Polen. Når jeg er her i omtrent to måneder så tjener jeg rundt 40 000 kroner. Hvis jeg gjør samme arbeid i Polen vil jeg bare tjene 5 000 kr, forteller Janasz.

Etter en kjølig start på sommeren har jordbæra kommet for fullt etter en varm periode den siste uka. Karolina og de andre plukkerne jobber for harde livet.

– Plukker mer og bedre enn nordmenn

Jordbærbonden Jan Ole Fuglem berømmer innsatsen, og sier de polske plukkerne gjør en bedre jobb enn nordmenn.

– Folk fra Polen er ganske like oss, så det fungerer bra å kommunisere. Og så er de svært motiverte for å plukke bær. Nordmenn presterer for dårlig. Det har nok litt med betaling å gjøre. Pengene i Norge er mer verdt i Polen enn her hjemme. De gjør nok god business på å være her og plukke om sommeren.

Det bekrefter Karolina. Hun studerer engelsk i Polen, og håper på å jobbe innen reiseliv. Hun sier også at dersom en fremtidig jobb gir henne - og kjæresten - muligheten til å fortsette å komme til Valldal for å plukke bær om sommeren, vil de nok fortsette.

– Det er rart å tenke på å ikke skulle tilbringe sommeren her.