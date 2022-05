Kiropraktor braut lova

Ein kiropraktor braut lova då han starta opp behandling av eit barn utan å ha samtykke frå begge foreldra. Foreldra budde ikkje saman, og mora bestemte seg for å be kiropraktoren om hjelp til barnet, utan å involvere faren. Statsforvaltaren slår fast at kiropraktoren skulle ha skaffe samtykke også frå faren, og ser alvorleg på at det samme har skjedd ein gong før.Kiropraktoren har heller ikkje journalført behandlinga godt nok.