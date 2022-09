Kirkens SOS leter etter nye måter å finne frivillige på. Derfor prøver de å rekruttere frivillige som allerede er i utlandet, og har i år starta opp et pilotprosjekt der frivillige kan reise utenlands og være telefonvakter.

Ifølge generalsekretær Lasse Heimdal har de tenkt på dette en stund, men koronapandemien la en brems på hele prosjektet. Nå har de hatt noen forsøk i Spania, og neste tur er i oktober. Da blir det to uker til solkysten.

Ifølge Lasse Heimdal opplever de at behovet er så stort at de må gjøre alt for å finne løsninger. – Da må vi være litt kreative. Foto: Kirkens SOS

– Teknisk har det fungert godt, og de frivillige har vært veldig fornøyde, så dette ser ut til å være en interessant arbeidsmåte i tiden fremover.

Kirkens SOS samarbeider med Sjømannskirken på Costa del Sol. I tillegg til å drive krisetjeneste, skal de også ha kurs for de frivillige, som får kost og losji gratis.

Sjømannskirken på Costa del Sol, der de frivillige bor, kurses og er telefonvakter. Foto: Kirkens SOS

– Jeg ser ikke bort ifra at dette kan bli en attraktiv måte å hjelpe på, ikke minst for pensjonister som liker å være frivillig hjemme i Norge, men bruker en del av vinteren i utlandet.

Mer intensivt enn hjemme

Leder i Kirkens SOS Møre og Romsdal, Hilde Lillestøl, mener dette er et spennende prosjekt, men legger til at hun er mest engasjert i at krisetjenesten skal rekruttere frivillige i fylket.

– Først og fremst er jeg opptatt av å styrke frivilligheten vi har lokalt, og så blir dette prosjekt et eventuelt tilskudd til stammen.

Leder i Kirkens SOS Møre og Romsdal Hilde Lillestøl sier det blir spennende å se hvilke erfaringer man gjør seg av prosjektet. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Nå i oktober er det frivillige fra Nord-Hålogaland, Troms og Agder som skal reise nedover. Leder i Kirkens SOS Agder, Asle Bjorvatn, forteller at det blir mer intensivt enn hjemme.

Leder i Kirkens SOS Agder Asle Bjorvatn gleder seg til å reise nedover til Spania i oktober. Foto: Privat

– I Norge har vi to vakter i måneden, og nå blir det fem vakter i uka, så det blir et annet trykk. Jeg tror egentlig ikke man må ha en gulrot for å være med i Kirkens SOS, men dette kan jo hjelpe på motivasjonen. Vi gleder oss i alle fall veldig til å reise ned.

Enormt stor pågang

Og behovet for at noen skal ta telefonen er stort. Ifølge generalsekretær Heimdal er det mange i landet som har det tøft.

– Grunnen til at vi ser på ulike måter å være frivillig på er fordi pågangen er så enormt stor. Vi får mange samtaler på chat og telefon, langt flere enn vi klarer å besvare. Det er mange mennesker i Norge som sliter om dagen, og det er mange unge som sier de sliter med å se meningen med livet.

I helga var det er det Verdensdagen for selvmordsforebygging, som er et viktig tema for krisetjenesten. I forrige uke opplevde Kirkens SOS å få 62 selvmordsrelaterte samtaler i løpet av en dag.

Vil betjene nettene fra Thailand

I tillegg til turene til Spania, står mer eksotiske land og lengre reisevei på agendaen.

– Vi ser på hvordan vi kan betjene natt i Norge på en bedre måte enn i dag, så planen er at vi i februar skal kjøre et prøveprosjekt i Thailand, sier Lasse Heimdal.

– Hvordan er det økonomisk for Kirkens SOS å sende folk utenlands?

– Det er klart at ting koster, og våre frivillige må bidra med noe egeninnsats. Vi driver med underskudd, men vi kan ikke stoppe å gjøre det vi kan for mennesker i en fortvilet livssituasjon. Hovedmålet på sikt er nok å engasjere nordmenn som allerede er i utlandet, for det er jo også et klimaperspektiv her som vi stadig vurderer.