Kirkens Bymisjon vurderer Kristiansund

Kirkens Bymisjon vurderer å etablere aktivitet i Kristiansund. Her i fylket er det så langt bare i Ålesund at Kirkens Bymisjon har tilhold. Daglig leder i Kirkens Bymisjon Møre og Romsdal, Eva Bråland Sætre, sier de snakker med kommunen og med kirka og håper å legge fram et forslag til høsten.