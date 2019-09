Kirkekonfirmasjon står sterkt

Stadig flere ungdommer på landsbasis velger humanistisk konfirmasjon, men i Møre og Romsdal står fortatt kirkekonfirmasjonen sterkt. De kirkelige konfirmasjonene i fylket har gått ned med 10 % siden 2008, men fortsatt valgte 74 % av 15-åringene i Møre og Romsdal å konfirmere seg i Den norske kirke i 2018. Biskop Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme synes det viktigste er at ungdommene blir feiret, men sier kirkelige tradisjoner står sterkt i fylket og har gjort det i mange år. – Vi ligger høyest i landet når det gjelder dåp og er det eneste bispedømmet som hadde en økning på det i fjor. Her i fylket ble veldig mange barn båret til dåp for 15 år siden og det gjenspeiler seg i den høye andelen som velger konfirmasjon i kirken, sier Midttømme.