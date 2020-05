Kinoar opnar igjen

Nordisk Film Kino opplyser at dei opnar opp igjen nokre av kinoane sine. Sidan 12. mars har alle kinolokala vore stengt på grunn av koronasituasjonen. Torsdag kom klarsignalet om at kinoar og teater står fritt til å opne igjen frå 7. mai for inntil 50 personar. Oslo-kinoen Ringen er den første som blir opna om ei snau veke. Den 15. mai opnar dei fleire kinoar, mellom anna den i Kristiansund.