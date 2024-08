Keeperen til AaFK ute med skade

AaFK-keeper Sten Grytebust er ute resten av sesongen. Det seier trenar Kjetil Rekdal til Sunnmørsposten.

Grytebust skadde akillesen under laurdagens kamp mot Moss på heimebane.

Rekdal seier at det er usikkert om akillesen er delvis eller heilt av, men at Grytebust uansett er ute resten av sesongen. Klubben er no på jakt etter ein ny keeper.