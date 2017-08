KBKs «Uglan» klar for kamp

Kristiansunds supportere «Uglan» marsjerte i tog gjennom Molde by før den store kvartifinalen braker løs. Kristiansund har aldri før kommet så langt i cupen som i år. For to år siden gikk de til fjerde runde. Kampen mellom Molde og Kristiansund kan følges her.