KBK vann kvallikkamp med 4-2

Med seks minutt overtid greidde Kristiansund putte fire mål mot Kongsvinger sine to. På bortebane greidde nordmørslaget kvalifisere seg til opprykksfinaler for Eliteserien for neste sesong.

Det var ein jamn kamp med tanke på avslutningar på mål, ballbesittelse, hjørnespark og gule kort. Likevel gjorde KBK det best. Oskar Sivertsen og Benjamin Stokke putta kvart sitt mål, medan Marius Broholm fekk to ballar i nettet og skåra dei siste måla for laget.