KBK-Tromsø utsettes

Eliteserieoppgjøret mellom Kristiansund og Tromsø utsettes. Det opplyser Tromsø på nettsidene sine onsdag. Det melder NTB.

Det ble tidligere i uken klart at Tromsø opprinnelig skulle reise med SAS, men i og med at flystreiken ble et faktum sto de plutselig uten reiseløsning. Det har ikke lyktes å ordne en erstatning.

Tromsø skriver videre at kampen er utsatt på ubestemt tid. Samme beskjed får man på Kristiansund BK sine nettsider. – Vi var så klare for kamp og å jakte 3 poeng på Kristiansund Stadion i morgen, men grunnet flystreik-situasjonen kommer ikke Tromsø seg til Nordmøre.