KBK tapte i serieåpningen

Kristiansund startet sesongen med 2-0-tap mot Viking i Eliteserien i fotball søndag. KBK-trener Christian Michelsen sier at de må opp noen knepp. – Det er marginer underveis. Det var en litt typisk bortekamp, sier Michelsen til Eurosport. Han mener KBK kontrollerer store deler av førsteomgang, men at det blir vanskelig når Viking scorer. – Hadde vi scoret så hadde kampen fort blitt annerledes. Men vi må ha troa og det må sprute, sier treneren til kanalen. Han etterlyser litt mer glød og sult fra spillerne, men sier at de skal komme seg gjennom dette.