KBK-talent til U20-landslaget

Max Williamsen er teken ut til U20-landslaget, melder Tidens Krav. 19-åringen spelar for KBK og har to gongar tidlegare for U20-laget, i tillegg til fleire for dei yngre landslaga.

Også Mathias Johan Fjørtoft Løvik frå Molde er teken ut. U20-troppen skal møte Skottland i to kampar 15. og 18. juni.