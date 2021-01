KBK stopper trening

KBK-keeper Morice Mbaye har testet positivt for korona og klubben stopper dermed treningene inntil videre, skriver Tidens Krav. Noen få personer er satt i karantene som følge av tilfellet. KBK har valgt å ikke ha noen aktivitet for A-laget fram til mandag 1. februar, skriver Per Olav Kvalvåg i en tekstmelding til avisa.