KBK starta best, men mista sigeren

Før dagens kamp mot Odd låg Kristiansund BK på sisteplass på tabellen med berre eitt poeng på tolv spelte kampar. Dei hadde også hatt åtte seriekampar utan å ta nokre poeng.

KBK fekk ein draumestart på kampen då Andreas Hopmark scora etter berre sju spelte minutt. Det såg også lovande ut for sesongens første siger då Bendik Bye auka stillinga til 2–0 i første omgang.

Men i andre omgang gjekk det ikkje vegen for nordmørslaget. Odd-spelarane Filip Jørgensen og Espen Ruud sette ein stoppar for tre poeng til KBK då dei scora kvart sitt mål i andre omgang. Dermed enda kampen med poengdeling på heimebane i Kristiansund.

– Det er litt typisk. Vi snakkar i pausen om at det er viktig å angripe andreomgangen, men så kjem Odd med ein litt anna strategi, og med det tidlege målet får die litt blod på tann. På 2–2 føler vi at vi er frampå igjen. Det er likevel eit steg i rett retning at vi tek med oss eit poeng herfrå, sa KBK-trenar Christian Michelsen til Discovery etter kampen.