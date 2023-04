KBK-spelar til landslaget

Eirik Erstad Nyland frå Kristiansund vil neste månad reise til Kroatia for å debutere for G16-landslaget i fotball, skriv Tidens Krav. Nyland har vore på landslagssamling to gongar tidlegare, men har ikkje spelt kampar. No spelar han midtbane på KBK sitt G17-lag.