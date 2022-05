KBK slått ut av feber

14 av Kristiansund sine spillere og to trenere er slått ut av feber i følge Eurosport. Kristiansund som ligger helt i bunnen av eliteserien med bare ett poeng, skal møte Tromsø i morgen kveld. Fra før er fem spillere ute med langtidsskader. Sportslig leder i Kristiansund Terje Wiik sier at de nå jobber for å få onsdagens kamp utsatt.