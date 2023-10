KBK-siger i lokaloppgjer i 1. divisjon

I det lengste låg den an til å verte uavgjort i lokaloppgjeret i 1. divisjon. Poengmessig overlegne Kristiansund møtte Hødd på heimebane, men møtte grådig sterk motstand frå eit lag som vippar på kanten til nedrykk.

Med eit likt tal avslutningar og nesten like mange sjansar, vart det ein thriller av ein kamp. Heilt til to minutt på overtid såg det ut til at Hødd ville gjere det utrulege og dele poeng med KBK.

Men eit sjølvmål av høddspelar Sander Sundnes, indirekte frå KBKs Marius Broholm, i andre overtidsminutt, sende kristiansundarane i leiinga. Fem minutt seinare var det over. og kampen enda 1–0.