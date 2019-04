KBK med tre poeng på bortebane

KBK ledet komfortabel 2-0 over Strømsgodset helt frem til det 61. minutt. Da satte først Andreas Hopmark ballen i eget mål, før hjemmelaget Strømsgodset, ved Amahl Pellegrino, stanget ballen i mål to minutter senere. Men KBK ga ikke opp og etter 71 minutters spill satte Liridon Kalludra inn vinnermålet for Kristiansund. KBK fikk derfor med seg tre viktige poeng hjem. Laget har tatt sju poeng på seks kamper.