KBK med kvinnelag

Styret i Kristiansund Ballklubb (KBK) har vedtatt å etablere et seniorlag for kvinner til neste sesong. Eliteserieklubben stiller seg også i spissen for å etablere et akademitilbud for jenter. – Dette er et viktig steg for kvinnefotballen på Nordmøre og en historisk beslutning for KBK, sier styremedlem Peter Offenberg som sammen med Heid Snekvik på vegne av KBK-styret har vært i dialog med KBKs samarbeidsklubber om kvinnesatsingen. Det skriver KBK i en pressemelding.