KBK må flytte de fire neste hjemmekampene

På grunn av skadene som er påført Nordmøre stadion er det ikke mulig å få banen klar til de neste eliteseriekamper i Kristiansund.

Det skriver Kristiansund Ballklubb på sine nettsider.

KBK må dermed spille sine neste hjemmekamper på andre arenaer som er tilrettelagt for VAR og godkjent for kamper i Eliteserien.

Klubben jobber nå med både å få banen spilleklar igjen, og å finne løsninger for KBKs kommende kamper i Eliteserien,

– Med informasjonen vi har i dag, ligger det an til at Nordmøre stadion kan bli spilleklar rundt 1. september. Det vil si at de fire neste hjemmekampene blir berørt av situasjonen som har oppstått, skriver klubben på sine nettsider.