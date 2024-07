KBK-kapteinen ute med brudd

Kristiansund BK-kaptein Dan Peter Ulvestad er ute på ubestemt tid etter en skade han pådro seg i eliteseriekampen mot Tromsø søndag. Tidens Krav skriver at undersøkelser har slått fast at midtstopperen har fått et lite brudd i et kne. Det er usikkert hvor lenge 35-åringen er satt ut av spill, men han slipper trolig operasjon, skriver avisen. Skaden føyer seg inn i en lang rekke skader på forsvarsspillere i nordmørsklubben denne sesongen.