KBK henter Ranheim-spiller

25 år gamle Ivar Erlien Furu er klar for Kristiansund BK. Midtstopperen har skrevet kontrakt ut 2022-sesongen. Furu kommer opprinnelig fra Sunndalsøra. Han har spilt mer enn 50 kamper i Eliteserien for Ranheim de to siste sesongene. – Klubben har hatt en utrolig reise, og jeg gleder meg til å bli en del av den, sier Furu til klubbens hjemmeside.