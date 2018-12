KBK har signert ny spiss

22-år gamle Kristoffer Hoven har signert en 2-årskontrakt med Kristiansund ballklubb. Hoven kommer fra Hønefoss BK, og er en fysisk spiss med nese for mål, skriver klubben i en pressemelding. Spissen har signert en kontrakt som strekker seg over 2 år, med mulighet for forlengelse.