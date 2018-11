KBK har signert ny spiller

Midtbanespilleren Meinhard Egilsson Olsen har signert for Kristiansund Ballklubb. 21-åringen fra Færøyene har signert en kontrakt som binder han til KBK ut 2019, med mulighet for forlengelse. Kantspilleren kommer fra B36 Tórshavn, og har tidligere spilt for færøyske NSÍ Runavík og den danske klubben Vendsyssel FF som i dag spiller i superligaen. Det skriver KBK i en pressemelding.