KBK har godtatt bud på Pellegrino

KBK mottok budet søndag, og aksepterte det mandag kveld.

– Det sier seg selv. En som skårer 25 mål på en sesong... Det er ikke sikkert det kommer til å skje igjen i KBKs historie, sier sportslig leder Terje Wiik til NRK på spørsmål om hva det betyr for laget å miste stjernespissen.

I 2020 hadde Pellegrino 25 mål på 29 kamper, og havnet på andreplass på toppskårerlista, kun slått av Kasper Junker i Bodø/Glimt.

Godt fonøyde med budet

Wiik forteller videre at klubben er fornøyde med budet, og at det nå gjenstår personlige forhandlinger mellom Pellegrino og den saudiarabiske klubben samt medisinsk sjekk før salget er i boks.

Klubben kan foreløpig ikke fortelle hvilket lag de har blitt enige med.

– Det er klubben vi selger til som ønsker det sånn, og da blir det sånn, sier Wiik i KBK til Tidens Krav.

– Klubben skal utvikle seg videre

Amahl Pellegrino har spilt for KBK siden siden sommeren 2019. Den gang kom han fra Strømsgodset. Han hadde et år igjen av kontrakten med nordmørsklubben. Nå sier sportslig leder at de har mange navn på blokka, men at de foreløpig ikke vil si noe om hvem som kan bli en naturlig etterfølger etter Pellegrino.

– Men klubben skal utvikle seg videre med andre som bidrar, lover Wiik.

Utsatt for rasisme

Samme sesong som han kom på andreplass over toppskårerne i eliteserien fikk Pellegrinoen tøff opplevelse da tilskuere kom med rasistiske tilrop etter en kamp mot Aalesunds FK. Det førte til at Norsk Toppfotball begynte et omfattende arbeid mot rasisme.