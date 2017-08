KBK fyller borteseksjonen på Lerkendal

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er veldig klar og teller minutter, forteller turansvarlig i Uglan, Christel Næs Strømsvåg, før lørdagskampen mot Rosenborg i Trondheim.

Ingen andre lags supportere har klart å fylle borteseksjonen på Lerkendal denne sesongen, men Kristiansunds trofaste supportere stiller mannsterke i Trondheim. KBK ble først tildelt 846 plasser, men på grunn av stor pågang fikk de 287 plasser til i borteseksjonen. Dermed er det over 1000 blåkledde på stadion for å heie frem bortelaget.

– Vi har alltid hatt et godt forhold til Trondheim og Rosenborg, selv om vi er rivaler på fotballbanen. Vi tok godt imot dem da de var på besøk her, og jeg antar vi blir tatt godt imot det også, sier Næs Strømsvåg om årsaken til at så mange fra Kristiansund drar nordover.

Tror på nye poeng

Klubben og Uglan stiller med en buss hver for å frakte supporterne til Trondheim. I tillegg var det mange som reiste med båt, buss og privatbiler allerede fredag.

– Det er kjekt at de benytter sjansen til å komme seg vekk, og jeg tror hoteller og næringsliv i Trondheim vil nyte godt av det, sier Næs Strømsvåg.

Før ferien ble det uavgjort 3-3 mellom Kristiansund og Rosenborg, og turlederen tror nordmørslaget kan ta poeng denne gangen også.

– Vi har like stor sjanse til å vinne vi, som det RBK har. Tromsø slo de på hjemmebane, og jeg tenker at vi absolutt har sjansen vi også. I hvert fall når man ser resultatet på hjemmebane – vi ledet jo faktisk 3-2.