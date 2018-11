KBK endte på 5.-plass

I Kristiansund kom Brann på besøk med et ørlite håp om ligagull, men det skulle ikke gå den veien rødtrøyene ønsket. KBKs Andreas Hopmark og Amidou Diop scoret målene som til slutt sørget for seier til hjemmelaget. På tampen stanget Dan Peter Ulvestad inn 3–1 og punkterte kampen. Særlig surt var det nok for Brann at tidligere KBK-spiller Daouda Bamba brente et straffespark på stillingen 1-2, et drøyt kvarter før slutt. Kristiansund avslutter Eliteserien på en sterk 5.-plass.