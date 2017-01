Nyopprykka Kristiansund gjer seg klare for ein langt tøffare sesong enn den dei hadde i fjor i førstedivisjon. Eliteserien ventar, og for å bli sterke nok til kampane som ventar, skal dei trene på eit litt utradisjonelt vis, for å vere fotballspelarar.

Går nye vegar

To gongar i veka heilt fram mot seriestart har nemleg assisterande landslagstrenar i bryting, Eren Gjægtvik, teke over rolla til KBK-trenar Christian Michelsen.

– Det handlar om å finne nye vegar. Vi må finne vår eigen måte å få konkurransefortrinn på, seier Michelsen.

Kristiansund har hatt eit aktivt brytemiljø i lang tid, og når ein kapasitet som Gjægtvik bur i byen, måtte Michelsen berre spørje han om hjelp.

– Det er idioti å ikkje høyre om det er mogleg å samarbeide, Christian Michelsen.

– Dette lovar bra

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Eren Gjægtvik takka ja, og sjølv om fotballspelarane ikkje er vande med slik type trening, stiller han strenge krav og køyrer ein tøff stil.

– Dei er ikkje vande med slike typar øvingar, men intensiteten er bra og dei krigar bra, skryt Gjægtvik.

– Det lovar bra, dette!

KBK-trenar Christian Michelsen følgjer mykje av treninga frå sidelinja og er imponert over spelarane sine.

– Det er tøft av gutane å kaste seg ut i det.

– Blir du nervøs?

– Neidå, så lenge dei gjer øvingane med rett teknikk, så skal det ein del til for at dei blir skadde.

Slik går det føre seg når KBK-spelarane er på brytetrening: