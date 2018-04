KBK brøt ny barriere

KBK-trener Christian Michelsen var svært fornøyd med sine spillere etter kveldens seier over Lillestrøm. – Jeg synes vi gjorde en god kamp i dag. Veldig gode i første omgang, og litt mot spillets gang kom vi under. Guttene står på og står opp, og de vender en kamp i Eliteserien for første gang. Det er vi stolt av. En ny barriere er brutt, og totalt sett meget godt fornøyd med guttene i dag, sa Michelsen til NRK etter kampen.