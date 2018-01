KBK avslo Stokke-bud

Eliteserieklubben Sarpsborg 08 har fått et bud avslått på Kristiansunds Benjamin Stokke. 27 år gamle Stokke sier til NTB at interessen er smigrende. At budet er avslått tar angrepsspilleren som et tegn på at klubben ønsker å satse på ham. NTB kjenner til at budet skal ha vært i millionklassen for spilleren med kontrakt med KBK ut 2018. Til Tidens Krav sier KBK-trener Christian Michelsen at budet ikke er i stil med den verdien de mener Stokke har.