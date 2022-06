Katt satt fast oppå et silobygg

Brannvesenet har vært ute på et oppdrag på Farstad i Hustadvika kommune, hvor en katt satt fast under takstoler på et silobygg. Det var for høyt og utilgjengelig for brannmannskapet. De lagde derfor en rømningsvei så katten skal kunne komme seg ned på egen hånd.