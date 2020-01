Kastet glans over nye kommuner

Kommunalminister Monica Mæland kastet glans over de nye kommunene i Møre og Romsdal under Nyttårskonferansen i Molde i dag. Mæland delte ut en plankett til de nye ordførerne som viser en grafisk fremstilling av de nye kommunene. Ålesund, Molde, Fjord, Hustadvika og Volda utgjør 46 prosent av innbyggerne i fylket. Under innlegget sitt ga Mæland kommunene i Møre og Romsdal ros for å ha vist stor endringsvilje.