– Dette er trist. Eg er sjokkert, både over å bli ekskludert og at eg fekk beskjeden via NRK søndag kveld før brevet frå partiet kom meg i hende, seier Nordli til NRK måndag.

Ingen ekspertar på norsk politikk NRK har vore i kontakt med, inkludert både kommentatorar og fleire professorar i statsvitskap, kan hugse at ein og same person er kasta ut av to parti.

Og merk: Nordli er kasta ut av partia av to ulike grunnar.

Varsel om trakassering

I januar i fjor vart han saman med Roy Holten kasta ut av Framstegspartiet av politiske grunnar. Duoen skreiv eit lesarinnlegg der dei meinte at Nordmøre burde gå ut av Møre og Romsdal og bli ein del av Trøndelag i staden.

Etter eit mellomspel i Helsepartiet gjekk Nordli og Holten, som begge er medlemmar i bystyret i Kristiansund, til Senterpartiet.

SAMRØYSTES VEDTAK: Tove Henøen er leiar i Møre og Romsdal Senterparti. Ho viser til pressemeldinga partilaget har sendt ut, der dei skriv at ein person er kasta ut på bakgrunn av varsel om trakassering. Om vedkomande vil anke må ha gjere det til sentralstyret i Senterpartiet. Det må i tilfelle skje innan tre veker. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

I helga kom vedtaket frå Møre og Romsdal Senterparti om at Nordli er kasta ut av partiet, no av åtferdsmessige grunnar.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Senterparti hadde styremøte fredag kveld. Fylkesstyret gjorde vedtak om å ekskludere et medlem i partiet på bakgrunn av varsel om trakassering. Medlemmet har fått skriftlig varsel om vedtaket. Tove Henøen, leiar i Møre og Romsdal senterparti, i pressemelding

Leiar i fylkeslaget, Tove Henøen, ønskjer ikkje å kommentere vedtaket utover pressemeldinga dei har sendt inn.

– Eg vil ikkje seie anna enn at vedtaket var fatta samrøystes, seier Henøen til NRK.

Tidlegare har ho sagt at det Senterpartiet fekk inn fire skriftlege og fleire munnlege varsel på Nordli som gjaldt trakassering og mobbing.

– Ideologi ikkje viktigast

NRK har vore i kontakt med fleire ekspertar på norsk politikk. Ingen kan minnest at ein person har blitt ekskludert frå to forskjellige parti. Om det har skjedd har det neppe skjedd på halvanna år.

Bernt Aardal, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Men det er ikkje uvanleg i lokalpolitikken at personar ikkje finn seg til rette og byter parti fleire gonger. På lokalt nivå er ofte enkeltsaker viktigare enn ideologi, seier professor i statsvitskap, Bernt Aardal.

Og legg til at det i enkelte saker ofte også er slik at ein person sjølv går ut av eit parti før eit eventuelt ekskluderingsvedtak.

Nordli er kampklar

Det har vore ei turbulent tid for Senterpartiet i Kristiansund. Medlemstalet i partilaget har auka drastisk, men dei også slite med internt bråk.

Bråket har mellom anna handla om kven som skal vere partiets ordførarkandidat neste haust. Ein av dei som ønskjer seg denne posisjonen er Geir Nordli.

No varslar han at ekskluderingsvedtaket blir anka. Nordli har også skaffa seg advokat. Lokalpolitikaren kjenner seg nemleg slett ikkje igjen i påstandane om trakassering.

– Eg er kampklar, varslar Nordli.

Han seier at han taklar situasjonen han har hamna i, men for familien hans har den siste tida derimot vore svært tøff.