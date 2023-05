Kasta kvinne i bakken

Ein mann i slutten av tenåra er dømt til fengsel for grov vald.

Det var tidlegare i år at mannen tok tak i ei kvinne og slengde ho i bakken slik at ho mista bevisstheita. Dette skjedde på ein fest på eit grendahus på Nordmøre. Kvinna fekk også hjerneristing, sår i hovudet og blåmerke.

I retten kom det fram at mannen hadde blitt sjalu då han såg kvinna saman med ein annan mann. Dei to hadde tidlegare hatt ein relasjon.

I etterkant av dette kom ei anna kvinne bort til mannen for å kjefte på han for det som hadde skjedd. I samband med dette enda mannen opp med å slå kvinna i ansiktet og dytte ho slik at ho fall.

Mannen blei dømt til fengsel i åtte månader. Han må også betale 30.000 i oppreisingserstatning til den første kvinna.