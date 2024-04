Kasta glasflaske ut av vindauget

Politiet har rykka ut til Volsdalen i Ålesund etter at nokon skal ha kasta glasflasker ut av eit vindauge mot andre bustader. Då dei kom fram, skal dei ha fått høyre at nokon skal ha vore trugande mot andre i leilegheita. Politiet skriv vidare at dei har kontroll og at ingen verkar skadd. To personar blir bortvist, og sak blir oppretta, også på funn av narkotika.